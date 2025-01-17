Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çok konuşulacak 'Rıza Akpolat' tepkisi: Aslında en iyi Cumhurbaşkanı bilir

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı "adliye koridoru" göndermesi ise dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cuma namazı çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına bir kez daha tepki gösteren İmamoğlu yaşanan sürece ilişkin konuşurken, "'Adliye koridorlarını aslında en iyi Cumhurbaşkanı bilir" diyerek dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

İmamoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

- Rıza Akpolat 72 saat nezarathanede tutuldu. Kimse 'bana bir şey olmaz' demesin. Bu bir itibarsızlaştırma politikası.

- Adliye koridorlarını aslında en iyi Cumhurbaşkanı bilir. Suçu olan tabii cezasını çeksin. Ama yargılanmanın, tutuklanmanın bir yolu yordamı var.

- Adaleti mumla arıyoruz. Adaletsizlik yapan burada ve diğer dünyada hesap verecek.

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