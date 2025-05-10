Ekrem İmamoğlu'ndan sabah saatlerinde yeni paylaşım!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan sabah saatlerinde yeni paylaşım!

Ekrem İmamoğlu X hesabından sabah saatlerinde yeni bir paylaşımda bulunarak yeni resmi hesabı duyurarak, "Bir hesabı engellediler, şimdi diğerine yöneldiler. Bu telaş, sadece bir şeyi gösteriyor" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu X hesabından sabah saatlerinde yeni bir paylaşım gerçekleştirdi. İmamoğlu, resmi hesabın engellenmesinin ardından ‘Ekrem İmamoğlu (International)’ hesabının da erişim engeli getirilmesinden dolayı yeni resmi hesabının @CBAdayOfisi olduğunu açıkladı. İmamoğlu, “Bir hesabı engellediler, şimdi diğerine yöneldiler. Bu telaş, sadece bir şeyi gösteriyor: Sesimizden korkuyorlar. Ama unuttukları bir şey var—biz milyonlarız. Adalet ve demokrasi için ayaktayız” dedi.

İmamoğlu’nun X hesabındaki paylaşımı şu şekilde;

“Bir hesabı engellediler, şimdi diğerine yöneldiler. Bu telaş, sadece bir şeyi gösteriyor: Sesimizden korkuyorlar. Ama unuttukları bir şey var—biz milyonlarız. Adalet ve demokrasi için ayaktayız. Susturmaya çalıştıkça çoğalıyoruz. Yeni resmi hesabımız @CBAdayOfisi ’ni takip edin. Sözümüz de, umudumuz da burada devam edecek.”

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