Ekrem İmamoğlu'ndan sabah saatlerinde yeni paylaşım!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu X hesabından sabah saatlerinde yeni bir paylaşım gerçekleştirdi. İmamoğlu, resmi hesabın engellenmesinin ardından ‘Ekrem İmamoğlu (International)’ hesabının da erişim engeli getirilmesinden dolayı yeni resmi hesabının @CBAdayOfisi olduğunu açıkladı. İmamoğlu, “Bir hesabı engellediler, şimdi diğerine yöneldiler. Bu telaş, sadece bir şeyi gösteriyor: Sesimizden korkuyorlar. Ama unuttukları bir şey var—biz milyonlarız. Adalet ve demokrasi için ayaktayız” dedi.

İmamoğlu’nun X hesabındaki paylaşımı şu şekilde;

“Bir hesabı engellediler, şimdi diğerine yöneldiler. Bu telaş, sadece bir şeyi gösteriyor: Sesimizden korkuyorlar. Ama unuttukları bir şey var—biz milyonlarız. Adalet ve demokrasi için ayaktayız. Susturmaya çalıştıkça çoğalıyoruz. Yeni resmi hesabımız @CBAdayOfisi ’ni takip edin. Sözümüz de, umudumuz da burada devam edecek.”