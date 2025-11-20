CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Cumhurbaşkanı Adayı Ofisi” X hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

AİHM'in kararına rağmen Demirtaş'ın tahliye edilmemesine tepki gösteren İmamoğlu, "Sayın Selahattin Demirtaş neden hala tahliye edilmiyor?

HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı

Şartlı tahliye koşullarını tamamlayan Sayın Selçuk Mızraklı neden hala tahliye edilmiyor?" ifadelerini kullandı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş

Paylaşımda, Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’nın tahliye edilmemesine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

Sayın Selahattin Demirtaş neden hala tahliye edilmiyor? Şartlı tahliye koşullarını tamamlayan Sayın Selçuk Mızraklı neden hala tahliye edilmiyor? Sizin demokrasiye karşı hissettiğiniz samimiyet işte bu kadar. Sabah söylediğimi tekrarlıyorum: Elektrikli sandalye ne kadar sandalye ise, sizin demokrasiniz de o kadar demokrasi