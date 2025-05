Ekrem İmamoğlu'ndan sert 'montaj' tepkisi

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, avukatları aracılığıyla sert 'montaj' tepkisi geldi. İmamoğlu, "Ama montaj, ama şu, ama bu…” Hatırlıyorsunuz değil mi bu sözleri? Çok değil birkaç yıl önce milletin gözüne baka baka yine yalan söylemişlerdi. Sabah bir yalan uyduruyor, akşam kendi yalanlarına inanıyorlar. Allah akıl fikir versin, gerçekten kötü durumdalar" dedi.

“AMA MONTAJ, AMA ŞU, AMA BU…”

1,5 ayı aşkın süredir Silivri Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu X hesabı üzerinden avukatları aracılığıyla yeni bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu X hesabından yaptığı açıklamada 'montaj' tepkisi gösterdi. İmamoğlu şunları söyledi:

“Ama montaj, ama şu, ama bu…” Hatırlıyorsunuz değil mi bu sözleri? Çok değil birkaç yıl önce milletin gözüne baka baka yine yalan söylemişlerdi. Sabah bir yalan uyduruyor, akşam kendi yalanlarına inanıyorlar. Allah akıl fikir versin, gerçekten kötü durumdalar. Her gün ülkemizin iyiliği, milletimizin birliği ve dirliği için dua ediyorum; yalanlar uyduranlar, aklı sadece kötülüğe, kumpasa, fitneye, iftiraya çalışanlar için de iyilikler diliyorum. Bu milleti tanımıyorlar, gerçekten bilmiyorlar. Bu milletin bu kurmaca düzene, yalana, dolana kanacağını düşünüyorlar. Milletin aklını hafife alıyorlar, bu kurguyu anlayamadığını sanıyorlar. “İmamoğlu onunla görüştü, bununla gizli toplantı yaptı vs” diyerek akıllarınca görüştüğüm herkesi hedef alacak, linç edecekler. Görüntüleri montajlayacaksınız, daha önce defalarca yaptığınız gibi başını sonunu keseceksiniz, yandaş kanallarda ve TRT’de defalarca yayınlayıp benim masum vatandaşımı kandırmaya çalışacaksınız. Hadi ordan! Ben bugüne kadar kiminle görüştüysem İstanbul’un menfaati için görüştüm. Attığım her adımı takip ettiğinizi biliyorum, aldığım nefesi biliyorsunuz. Hakkımda hiçbir şey bulamadınız, bunu da biliyorum. Binlerce müfettiş, savcı, soruşturma, inceleme, dinleme, kayıt, takip vs hepsi boş çıktı. Montajcılık sizin en iyi bildiğiniz iş, uzmanlık alanınız, bu filmi bu millet izledi. Sizin gibi sır dolu yaşantım olmadı hiç. Bundan da çok rahatsız oldunuz. Abdestinden şüphesi olmayanın, namazından şüphesi olmaz"