Ekrem İmamoğlu'ndan Silivri'de mitingine davet

Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan Silivri'de mitingine davet

Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu Silivri'deki mitinge davet etti.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın Silivri'de yapılacak "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine yurttaşları davet etti.

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılacağı buluşmaya Silivrili tüm can dostlarımı davet ediyorum. Hürriyet ve adalet sloganları yankılansın her yerde. 14 Mayıs Çarşamba 20.30 Silivri Atatürk Meydanı" denildi.

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