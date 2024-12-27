Ekrem İmamoğlu'ndan 'siyasi operasyon' açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan 'siyasi operasyon' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 yılının son Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Muhalif belediyelerin hükümetin hedefinde olduğu bir dönemden geçtiğini ifade eden İmamoğlu, Belediyelere yaptırımlarda "çifte standart" olduğunu söyledi.

İBB Başkanı İmamoğlu, "Muhalif belediyelerin hükümetin hedefinde olduğu bir dönemden geçiyoruz" dedi. Belediyelere yaptırımlarda "çifte standart" olduğunu söyleyen İmamoğlu, Menemen Belediyesi'nin borçlarının kapatılmasını örnek gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 yılının son Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

* SGK'nın gelirlerine oranladığımızda, tüm belediyelerin, o parti bu parti fark etmeksizin borçlarının bu gelirlerine oranı çok çok düşük.

* Belediyelerin mallarına haciz konulması ciddi bir adaletsizlik. Bazı belediyelerle ilgili verileri sizlerle paylaşmak isterim. Bazı kesintiler birçok belediyemizde söz konusu. CHP'li belediyelerin bazılarının gayrimenkullerine hızlıca el konuldu.

* İzmir'de hükümet Menemen Belediyesi'nin borçlarını kapatmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Merkezi idarenin bir ilçe belediyesine yaptığı bu anlamlı jestten rahatsız değiliz. Bu kadarını da beklemiyoruz. Bu anlayışla diğer belediyelere de yaklaşsalar, bakanlıklar el ele verse bu sorunların tamamını çözeriz. Bu jestlerin partizanlıktan uzak bir şekilde yapılmasını, partizanlıktan uzak durulmasını talep ediyoruz. Her belediyeye destek olunması gerekir.

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