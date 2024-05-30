Ekrem İmamoğlu'ndan sokak kedisine: "Naber? Gezmeye mi çıktın?"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyareti sırasında karşılaştığı sokak kedisiyle kurduğu sıcak diyalogla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Türbe ziyareti sırasında bir sokak kedisini fark eden İmamoğlu, kediyi severek ona "Naber? Gezmeye mi çıktın?" diye sordu. İmamoğlu'nun kediyi sevgiyle okşadığı bu anlar, yanında bulunan biri tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Video, kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı ve kullanıcılar tarafından büyük beğeni topladı. İzleyiciler, İmamoğlu’nun hayvan sevgisini ve samimi tavrını överken, video viral oldu.