Ekrem İmamoğlu'ndan sokak kedisine: "Naber? Gezmeye mi çıktın?"

Düzenleme: Sena Özkan
Ekrem İmamoğlu'ndan sokak kedisine: "Naber? Gezmeye mi çıktın?"

Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde karşılaştığı sokak kedisini severek kediyle sıcak bir diyalog kurdu. "Naber? Gezmeye mi çıktın?" sözleriyle kediyi seven İmamoğlu'nun bu anları, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenildi ve video kısa sürede gündem oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyareti sırasında karşılaştığı sokak kedisiyle kurduğu sıcak diyalogla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Türbe ziyareti sırasında bir sokak kedisini fark eden İmamoğlu, kediyi severek ona "Naber? Gezmeye mi çıktın?" diye sordu. İmamoğlu'nun kediyi sevgiyle okşadığı bu anlar, yanında bulunan biri tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Video, kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı ve kullanıcılar tarafından büyük beğeni topladı. İzleyiciler, İmamoğlu’nun hayvan sevgisini ve samimi tavrını överken, video viral oldu.

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