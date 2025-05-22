Ekrem İmamoğlu'ndan son dakika açıklaması: Hukuk katliamıdır

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan son dakika açıklaması: Hukuk katliamıdır

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer tam yedi aydır hukuksuzca cezaevinde tutuluyor. Seçimle alamadıkları Esenyurt’u kayyımla ele geçirmeye çalışanlar, Ahmet Özer başkanımızı terörle suçlayarak aylardır bir hukuk katliamı gerçekleştiriyor. Türkiye terörün bitmesi ve demokratikleşme yolunda kritik bir süreçten geçerken, “Batı’daki Kürtlerin yerel yönetimlerde temsil edilmesini”(!) suç sayan kaybetmeye muhtaç zihniyet, Ahmet Özer başkanımızı tam da bu sebeple özgürlüğünden mahrum bırakıyor. Prof. Dr. Ahmet Özer yıllarını bu ülkede barışın ve kardeşliğin büyümesine adamış saygıdeğer bir bilim insanı ve siyasetçidir. Sayın Başkan’ın kendini feshetmiş bir örgüte dair suçlanması, Terörsüz ve Demokratik Türkiye hedefimize karşı bir saldırıdır. Bu ayıba derhal son verilerek Sayın Başkan’ın tahliye edilmesini ve Esenyurtluların iradesi gereği görevine dönmesini ümit ediyorum. Ekrem İmamoğlu

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