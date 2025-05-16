Ekrem İmamoğlu'ndan son dakika açıklaması! Rakam vererek açıkladı

55 gündür Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda önemli açıklamalarda bulundu.

"BİRİLERİNE SAĞLADIĞINIZ RANT TAM 85 MİLYAR DOLAR"

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden gerçekleştirdiği açıklamada "İstanbul’a ihanet dönemi bitti, İstanbul’un milyonlarca muhafızı var. Yeşil alanları, deprem toplanma alanlarını, askeri alanları imara açtınız, birilerine özel imar verdiniz, şehri katlettiniz, trafiği mahvettiniz. Sadece 15 yılda 130 projede kamu alanlarından ve imar hareketliliğinden birilerine sağladığınız rant tam 85 milyar dolar.

"BİR AVUÇ İNSANA SAĞLADIĞINIZ RANT DÖNEMİ ÇOKTAN BİTTİ"

Şehri birlikte mahvettiğiniz kişiler şimdi de utanmadan televizyonlara çıkıp, çalışma arkadaşlarıma iftira atıyor. Neymiş, benim yol arkadaşlarım rant projelerine karşı çıkmışlar. İyi ki karşı çıkmışlar, bu tutumlarından dolayı hepsiyle gurur duyuyorum. Bütün çalışma arkadaşlarım İstanbul’un muhafızıdır, bu şehre ihanet eden her işe karşı çıkarlar ve çıkacaklar. Bir avuç insana sağladığınız rant dönemi çoktan bitti. Televizyonlara çıkarıp bize iftira atanların bir avuç rantçı olduğunu da kendiniz tescil etmiş oldunuz" ifadelerini kullandı.