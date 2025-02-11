Ekrem İmamoğlu'ndan soruşturmalara sert cevap

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde CHP'li belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerine yapılan operasyona ilişkin sert sözlerde bulundu. İmamoğlu, "Seçimlere kadar rutin işlerini yapan, normal hayatlarına devam eden bu insanlar, seçimlerden sonra her nedense aniden ‘terörist’ ilan ediliyor." dedi.

İMAMOĞLU'NDAN SORUŞTURMAYA SERT CEVAP

Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan yardımcıları ile Tuzla, Fatih, Adalar, Şişli Beyoğlu, Fatih belediye meclis üyelerine gözaltı kararı verildi. Başsavıclık 10 kişinin gözaltında olduğunu açıklamıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, soruşturmaya ilişkin, X hesabı üzerinden sert yanıtta bulundu. İmamoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

İstanbul’daki bazı CHP ilçe belediyelerimize bu sabah yine şafak operasyonu düzenlendi. 2 belediye başkan yardımcımız ve 7 ilçe meclis üyemiz gözaltına alındı. Seçimlere kadar rutin işlerini yapan, normal hayatlarına devam eden bu insanlar, seçimlerden sonra her nedense aniden ‘terörist’ ilan ediliyor.

"CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI DA KİMSEYE BABASINDAN MİRAS DEĞİL"

Tıpkı 65 yaşında ‘terörist’ ilan edilen Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer gibi. 31 Mart seçimlerinde AK Parti’den 12 ilçe belediyesi kazanan, İstanbul’da 26 ilçe belediye başkanlığı kazanan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde rakibine 1 milyon oy fark atan partimizin başarısını sindireceksiniz. Öyle ya da böyle sindireceksiniz.

Siyasal depresyonlarınıza, yargıyı alet ederek, çeşitli kılıflara sarılan siyasi operasyonlarınızla bu milletin gözünü boyamanıza dün de izin vermedik bugün de vermeyeceğiz. İktidar koltuğu da, Cumhurbaşkanlığı makamı da kimseye babasından miras değil. Kimsenin tapulu malı da değil. Sadece milletin malı. Kendisini millet iradesinin üzerinde gören, kendisini milletin efendisi zanneden 1 kişinin kaprislerine memleketi alet etmenin faturasını ödüyoruz.

"SANDIK GELECEK. 1 KİŞİ GİDECEK, HER ŞEY DEĞİŞECEK"

Hayat pahalılığı ile ödüyoruz Geçim sıkıntısıyla ödüyoruz Sosyal çürümeyle ödüyoruz. Siyasal çürümeyle ödüyoruz İşte bu çürümüş düzenin çürük elmalarını temizlemek, Türkiye’mizi hak ettiği demokrasi ve refaha ulaştırmak için yola çıktık, erken seçim istiyoruz. O sandık erkenden gelecek. Sandık millet isteyince gelir, siz isteyince değil. Sandık gelecek. 1 kişi gidecek, her şey değişecek!

İstanbul’daki bazı CHP ilçe belediyelerimize bu sabah yine şafak operasyonu düzenlendi. 2 belediye başkan yardımcımız ve 7 ilçe meclis üyemiz gözaltına alındı. Seçimlere kadar rutin işlerini yapan, normal hayatlarına devam eden bu insanlar, seçimlerden sonra her nedense aniden… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 11, 2025

NE OLMUŞTU?

tanbul'da, aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 9 belediye başkan yardımcısı ve belediye meclis üyeleri hakkında terör soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada ise "Kent Uzlaşısı adı altında örgüt faaliyetleri yürüttükleri anlaşıldı." ifadeleri kullanıldı.