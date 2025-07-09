Ekrem İmamoğlu'ndan SÖZCÜ TV'ye destek mektubu

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, SÖZCÜ TV'ye özel dayanışma mesajı gönderdi.

Tutuklu İmamoğlu gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Çok kıymetli SÖZCÜ ekibine, saygıdeğer SÖZCÜ TV izleyicilerine, Aziz milletimize,

Selamlarımı ve saygılarımı sunarım.

Bu ihtiyacı karşılamak konusundaki hizmetlerinden dolayı SÖZCÜ ailesine teşekkürlerimi sunarım.

Bir insanın haber alma özgürlüğünün, güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşma hakkının ne kadar büyük bir ihtiyaç, hava gibi su gibi temel ihtiyaç, aynı zamanda demokratik ve hukuk devleti olmanın da temel prensibi olduğunu en derinden yaşamaktayım. Bu ihtiyacı karşılama konusundaki hizmetlerden dolayı SÖZCÜ ailesine teşekkürlerimi sunarım. Ülkemize, 21. Yüzyılda Cumhuriyetimizin 21. Yüzyılında ekran karartmayı yaşatmak utanç vericidir."