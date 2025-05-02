Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TV kanalları, gazeteciler ve RTÜK'e 200 üstünde başvuruda bulundu.

"Yolsuzluk" iddiaları kapsamında tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, iftiracılara karşın harekete geçti. İmamoğlu, TV kanalları, gazeteciler ve RTÜK'e 200 üstünde başvuruda bulundu.

RTÜK'E 200 ÜSTÜNDE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İmamoğlu'nun avukatları, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından hakkında medyada ve sosyal medya platformlarında yer alan bazı yayın ve paylaşımlara karşı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve RTÜK'e 200 üstünde suç duyurusunda bulundu. "Masumiyet karinesine aykırı", "suçlayıcı" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal eden" yazı, yorum ve paylaşımlara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru iletildi.

HANGİ KANALLAR YER ALDI?

Suç duyurusunda yer alan medya organları arasında A Haber, Akit TV, Sabah Gazetesi ve internet sitesi, TGRT Haber, Ülke TV ve Kanal 24 gibi yayın kuruluşlarının olduğu aktarıldı.

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