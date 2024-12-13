Ekrem İmamoğlu'ndan 'Suriyeliler' mesajı: Geri dönerek ülkelerini yeniden inşa etmek isteyenlere desteğe hazırız

Suriye'de yönetimin değişmesinin ardından konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Gönüllü olarak geri dönerek ülkelerini yeniden inşa etmek isteyenlere elimizden gelen her türlü desteğe hazırız" dedi.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika şehirlerinin belediye başkanları ve temsilcileri "barış ve işbirliği" başlığıyla İstanbul’da bir araya geldi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Suriye'de yaşanan gelişmelere değindi.

"ELİMİZDEN GELEN HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ"

Yerel yöneticilere önemli sorumluluklar düştüğünü vurgulayan İmamoğlu şunları kaydetti;

"Bugün 2 milyona yakın Suriye vatandaşına ev sahipliği yapan İstanbul, savaştan çıkan kentlerin sosyal ve ekonomik gelişmesinde Suriye'ye en üst düzeyde destek olmaya kararlıdır. Sevdiklerini, evlerini ve tüm mal varlıklarını bırakacak çevre ülkelere giden Suriyeliler yeni bir bedel ödememeli. Bu yüzden geri dönerek ülkelerini yeniden inşa etmek isteyenlere elimizden gelen her türlü desteğe hazırız."

İmamoğlu, "Gönüllü olarak geri dönmek isteyenlere İBB sanat ve meslek kursları İSMEK'lerde belediyecilikten, zanaatkarlığa pek çok alanda güçlü eğitimler verebiliriz. Kardeş şehrimiz Şam'la çatışma sonrası kentlere yönelik bir eylem planını hazırlayabiliriz" diye konuştu.