Ekrem İmamoğlu'ndan tarihi çağrı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan tarihi çağrı!

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide imza kampanyasına dair çağrı yaptı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği gönderide CHP tarafından başlatılan imza kampanyasına çağrı yaptı.

"Kıymetli Vatandaşlarım;

Bu hafta sonu Türkiye’nin dört bir yanında şehirlerin meydanlarında, sokaklarda özgürlük ve adalet için imza toplayan yol arkadaşlarımızı, gönüldaşlarımızı göreceksiniz.

Bu imzalar bir kişi ya da parti için değil güzel ülkemizin yarınları için atılıyor. İmza kampanyasına katılımınız bana ve tüm yol arkadaşlarıma büyük bir güç verecek."

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