Ekrem İmamoğlu'ndan tarihi çağrı!

CHP'nin İmamoğlu’nun tutukluluğunun ardından Samsun’dan başlayıp Yozgat ile devam ettiği miting serisinde yarın Mersin’de toplanılacak. CHP Genel Başkan Özgür Özel'in katılımı ile yarın saat 14.00'te Yenişehir Meydanı'nda gerçekleşecek"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi için Mersin'de hazırlıklar sürüyor.

İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri'den paylaştığı mesajla bölge halkını mitinge çağırdı.

"MERSİN İRADESİNE SAHİP ÇIKACAK"

İmamoğlu yaptığı paylaşımda şunları söyledi ,

“”Akdeniz kadar engin, Toroslar gibi güçlü Mersinliler;

Yarın aranızda olamasam da, kalbim sizinle aynı meydanda, aynı heyecanla atacak.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılacağı buluşmanızı cezaevinden izleyeceğim, sesinizi duyacak, sizi göreceğim.

Mersin iradesine sahip çıkacak.

26 Nisan Cumartesi 14.00 Yenişehir Miting Alanı”