Ekrem İmamoğlu'ndan tarihi çağrı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, yarın Antalya'da gerçekleştirilecek miting öncesi sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulundu.

ANTALYA'DAKİ MİTİNGE ÇAĞRI

'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' hesabından açıklamalar yapan İmamoğlu, "Sanıyorlar ki vazgeçeriz, sanıyorlar ki bu millet susar. Hayır, bu millet asla susmayacak, hiç yılmayacak. Ya adelet ya sefalet, başka seçenek yok. Yarın Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılacağı buluşmaya tüm Antalyalı hemşehrilerimi davet ediyorum" dedi.