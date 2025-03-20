Ekrem İmamoğlu'ndan tarihi çağrı!

2 gündür gözaltında olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni bir paylaşımda daha bulunarak tarihi bir çağrıda bulundu. İmamoğlu, "Bu topraklarda “bana dokunmayan yılan bin yaşasın” diye bir söz olmaz, olmamalı. Herkesin “bana dokunmayan yılan dahi, bu topraklarda barınamaz” diyerek sesini yükseltmesini diliyorum. Milletimiz büyüktür." dedi.

"HERKESİN “BANA DOKUNMAYAN YILAN DAHİ, BU TOPRAKLARDA BARINAMAZ” DİYEREK SESİNİ YÜKSELTMELİ"

Hakkında 6 soruşturma açılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. İmamoğlu hakkında 'kent uzlaşısı', 'Medya A.Ş.' ve 'Gezi olayı' soruşturması başlatılmıştı. 2 gündür gözaltında olan İmamoğlu, "Bu olaylar partilerimizi, siyasi ideallerimizi aşmıştır. Artık süreç sizin aileleriniz başta olmak üzere milletimizi ilgilendirmektedir. Sesimizi çıkarmak günü gelmiştir. Bu topraklarda “bana dokunmayan yılan bin yaşasın” diye bir söz olmaz, olmamalı. Herkesin “bana dokunmayan yılan dahi, bu topraklarda barınamaz” diyerek sesini yükseltmesini diliyorum. Milletimiz büyüktür. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" dedi.

"BENİM ÜÇ NESİLDİR BİRİKTİRDİĞİM VARLIĞIMA, İŞİME VE EMEĞİME GÖZ KOYUYOR"

İmamoğlu'nun çağrı metninin tamamı ise şu şekilde;

"Senin bir yüzükle çıktığın bu yolda, yurt içinde, yurt dışında hesabını zerresi için bile veremeyeceğin tonla leken varken benim üç nesildir biriktirdiğim varlığıma, işime ve emeğime göz koyuyor; namusumuza, haysiyetimize söz ediyor, evlatlarımın geleceğini gasp ediyorsun. Bütün bunları bir avuç niteliksiz insanla yapıyorsun. Bu işin içinde olan herkes kirlidir. Ben milletime söylemiştim ve uyarmıştım. Diplomama el koyan bu akıl, sizin malınıza, namusunuza, mülkünüze çöker ve her türlü gaspı, tecavüzü yapar.

"YÜCE TÜRK YARGISI SESSİZ KALAMAZSINIZ, KALMAMALISINIZ"

Milletçe bu kötülüğün karşısında olmalıyız. Milletime çağrımdır. Millet büyüktür. Bir çağrım da yargı mensuplarına. Yüce Türk Yargısının namuslu, ahlaklı, milletine hizmet aşkı yaşayan on binlerce savcısına, hakimine haykırıyorum. Siz ayağa kalkmalı ve bu Türk yargısını perişan eden, bizi bütün dünyaya rezil eden, itibarımızı yerle bir eden bir avuç meslektaşınıza tedbir almalısınız. Yüce Türk Yargısına güveniyorum. Sessiz kalamazsınız, kalmamalısınız.

"MİLLETİMİZ BÜYÜKTÜR, EGEMENLİK KAYITSIZ, ŞARTSIZ MİLLETİNDİR"

Son olarak AK Parti’de görev yapan ve iktidar ittifakı olan tüm siyasilere sesleniyorum. Bu olaylar partilerimizi, siyasi ideallerimizi aşmıştır. Artık süreç sizin aileleriniz başta olmak üzere milletimizi ilgilendirmektedir. Sesimizi çıkarmak günü gelmiştir. Bu topraklarda “bana dokunmayan yılan bin yaşasın” diye bir söz olmaz, olmamalı. Herkesin “bana dokunmayan yılan dahi, bu topraklarda barınamaz” diyerek sesini yükseltmesini diliyorum. Milletimiz büyüktür. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.