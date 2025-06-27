Ekrem İmamoğlu'ndan tarihi çağrı! Sosyal medya hesabından duyurdu

30 Haziran Pazartesi günü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in rekor oyla seçildiği 38. Olağan Kurultayı'nda şaibe iddiaları üzerine başlatılan soruşturmanın ikinci duruşması yapılacak.

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP lideri Özgür Özel’e destek istedi.

İmamoğlu, Kurultay davası öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hem destek verdi, hem de Özel için destek istedi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı notta ve şunları söyledi,

"Partimize, birlik ve beraberliğimize, demokrasimize yapılan planlı saldırıları reddediyoruz. Partimizin ve genel başkanımızın bu süreçte yanındayız. Önceki dönem genel başkanlarımızı ve tüm partililerimizi bir ve beraber olmaya davet ediyorum. @eczozgurozel."

NE OLMUŞTU?

Kurultay’ın iptal edilmesi ve Mutlak Butlan kararının verilmesi ile CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçip geçmeyeceği tartışılıyor.

Kılıçdaroğlu ise konuyla ilgili, "Ben partinin başına geçmesem CHP'ye kayyum atayacaklar. Partimi kayyuma mı teslim edeyim" ifadelerini kullandı.