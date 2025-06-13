Ekrem İmamoğlu'ndan tarihi çağrı! Sosyal medya hesabından duyurdu

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Ekrem İmamoğlu'ndan tarihi çağrı! Sosyal medya hesabından duyurdu

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yarın düzenlenecek olan Bayburt mitingi için yurttaşlara çağrıda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, adaylığını ilan ettikten sonra 23 Mart'ta tutuklanmıştı.

İmamoğlu ve beraberinde birçok CHP'li bürokratın tutuklanması tüm yurtta tepki ile karşılandı. Tutuklanmalarla beraber yurt genelinde protesto eylemleri CHP'nin düzenlediği Saraçhane mitinglerinde birleşti.

CHP Saraçhane mitinglerini sonlandırırken her hafta sonu bir ilde, her hafta da İstanbul'un bir ilçesinde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingleri" düzenleme kararı aldı.

Bu mitinglerin bu seferki ayağı yarın (14 Haziran Cumartesi) Bayburt'ta düzenlenecek. Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından mitinge katılım çağrısında bulundu.

İMAMOĞLU ÇAĞRI YAPTI

Ekrem İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:

"Bu ülkeye adaleti, hürriyeti ve bereketi getireceğiz.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya tüm Bayburtlu hemşehrilerimi davet ediyorum.

14 Haziran Cumartesi 13.30 Bayburt Genç Osman Stadı Önü."

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