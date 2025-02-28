Ekrem İmamoğlu'ndan teröristbaşının çağrısına ilk yorum

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Ekrem İmamoğlu'ndan teröristbaşının çağrısına ilk yorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu teröristbaşının çağrısını X hesabı üzerinden yorumladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu teröristbaşının çağrısını X hesabı üzerinden yorumladı. İmamoğlu, "Bu vesileyle çağrıyı değerli buluyoruz. Ancak, sorumluluk sadece tek bir tarafın değil, bu ülkeyi yönetenlerin de omuzlarındadır" dedi.

"ÇAĞRIYI DEĞERLİ BULUYORUZ"

CHP'nin Cumhurbaşlkanlığı yarışında tek adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu X hesabı üzerinden bebek katili Öcalan'ın çağrı metnini yorumladı. İmamoğlu paylaşımında şunları söyledi;

"Terörü bitirecek, şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin helalliğini alacak her girişim ülkemiz adına değerlidir ve önemlidir. Bu vesileyle çağrıyı değerli buluyoruz. Ancak, sorumluluk sadece tek bir tarafın değil, bu ülkeyi yönetenlerin de omuzlarındadır. Türkiye’nin gerçekten demokratik, insan haklarına ve hukuka uygun ilkelerle yönetilmesi asıl meseledir. Cumhuriyet fikri tam da bunu tarif eder; koşulsuz tüm yurttaşlarını kapsar ve kucaklar. Hep birlikte, geçmişin acılarından ders çıkararak, ortak geleceğimizi barış içinde inşa etmek zorundayız. Özgür ve demokratik bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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