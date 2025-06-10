Ekrem İmamoğlu'ndan Ümit Özdağ çağrısı!

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yarın ilk duruşması görülecek olan tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için 'Adalet' çağrısı yaptı.

İmamoğlu, "Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın yarınki duruşmada tutukluğuna sona verilmesi ve adli birimler üzerindeki iktidar gölgesinin sökülüp atılması elzemdir" ifadelerini kullandı.

Hukuk araç olarak kullanılarak siyaset dizayn edilemez.



Siyasetçiler, siyasi parti liderleri uyduruk gerekçelerle tutuklanıp aylarca hatta yıllarca hapiste tutularak yargılama sürecinin kendisi cezalandırmaya dönüştürülüyor.



Siyasetçiler rakiplerini sandıkta yener, uyduruk… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 10, 2025

İmamoğlu, çağrısında şu ifadeleri kullandı.

"Hukuk araç olarak kullanılarak siyaset dizayn edilemez.

Siyasetçiler, siyasi parti liderleri uyduruk gerekçelerle tutuklanıp aylarca hatta yıllarca hapiste tutularak yargılama sürecinin kendisi cezalandırmaya dönüştürülüyor.

Siyasetçiler rakiplerini sandıkta yener, uyduruk mahkemelerle değil. Fikirler fikirlerle yarışır, kararı millet verir.

Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın yarınki duruşmada tutukluğuna sona verilmesi ve adli birimler üzerindeki iktidar gölgesinin sökülüp atılması elzemdir. Yargılama sürecinin kasti olarak uzatılması ve tutuklu yargılamanın usul haline gelmesi adaletsizliktir.