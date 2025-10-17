İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) şehir plancısı Tayfun Kahraman hakkında verdiği hak ihlali kararı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından bir mesaj paylaştı.

Verilen kararın gerekçesinden bahseden İmamoğlu bu gerekçenin, sadece Tayfun Kahraman için değil, adil yargıya inanan herkes için bir umut olduğuna dikkat çekti.

"ADİL YARGIYA İNANAN HERKES İÇİN BİR UMUT IŞIĞI"

İmamoğlu, kararın sadece Tayfun Kahraman için değil, adalet arayışı içindeki herkes için “bir umut ışığı” olduğunun altını çizdi.

İmamoğlu, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Anayasa Mahkemesi, yıllardır haksız yere cezaevinde tutulan yol arkadaşım Tayfun Kahraman’ın haklarının ihlal edildiğine hükmetti, gerekçesini de açıkladı.

Kararda da açıkça belirtildi üzere:

-Tayfun’un eylemleriyle şiddet olayları arasında hiçbir bağ yok.

-Yerel mahkeme başka, Yargıtay başka delillerle hüküm kurdu.

-Karara dayanak gösterilen deliller, suçla ilişkilendirilemedi. Bu gerekçe sadece Tayfun için değil, adil yargıya inanan herkes için bir umut ışığıdır."

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı davası kapsamında 42 aydır tutuklu bulunan MS hastası Tayfun Kahraman’ın, “adil yargılanma hakkının ihlâl edildiğine” dair gerekçeli kararını açıkladı.

AYM kararında, "hakkaniyete uygun yargılanma hakkından" doğan güvencelere uyulmadığına hükmedildi. Ayrıca AYM, kararın bir örneğinin yeniden yargılama için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

Resmi Gazete'de yayınlanan gerekçeli kararda, “Gezi Parkı olaylarında yaşanan şiddet olayları ile Tayfun Kahraman'ın eylemleri arasında illiyet bağı kurulmadağı sürece olaylardan Kahraman'ın doğrudan sorumlu tutulamayacağına” işaret edildi.

Gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi "Gezi Parkı olaylarının yaşandığı dönemde bazı yerlerde ciddi şiddet olayları yaşanmış, bu olayların bir kısmında yaralanmalar hatta ölümler meydana gelmiştir. Ancak başlamış bir toplantı ve gösteri eylemi sürecinde ortaya çıkan şiddet olaylarının salt varlığı, kendi eylemleriyle bu şiddet olayları arasında illiyet bağı kurulmadığı müddetçe kişileri doğrudan sorumlu tutabilmek için yeterli değildir."