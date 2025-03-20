Ekrem İmamoğlu'ndan 'üzülme annem' paylaşımı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu X hesabı üzerinden 'üzülme annem' paylaşımında bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu X hesabı üzerinden 'üzülme annem' paylaşımında bulundu. Videoda İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve annesi Havva İmamoğlu'nun konuşmasına yer verildi. İmamoğlu'nun

"ÜZÜLME ANNEM BU GÜNLER GEÇECEK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltındaki ikinci gününde annesi Hava İmamoğlu'na seslendi. Annesi ile yapılan bir röportajı hesabında paylaşan İmamoğlu, "Üzülme annem bu günler geçecek.... Bu mücadele annelerin ve çocukların mücadelesidir" mesajını düştü.

"ÇOK SEVİLECEK TATLI BİR ÇOCUKTUR"

İmamoğlu'nun annesi videoda, "'Çocuğum diye söylemiyorum, çok sevilecek tatlı bir çocuktur. Şimdi ağlatırsınız beni... Ona yaptıklarına ben kızıyorum. Ben siyaseti sevmedim hiç, "Girme oğlum bu işe" dedim. Şimdi bakıyorum Cumhurbaşkanına nesini sevmiyor, neler yaptı hiç teşekkür almadı..." ifadelerini kullandı. Videoyu izleyenler ise duygu dolu anlar yaşadı.

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