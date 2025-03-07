Ekrem İmamoğlu'ndan vatandaşın sorusuna ilginç cevap! 'Ceza alırsanız eşiniz mi aday olacak?'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Hırka-i Şerif Camii'nde Cuma namazı kıldı. İkili namaz sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken bir vatandaştan gelen soru gündem oldu. Vatandaşın bir yandaş gazetecinin "Diplomanınız iptal edilirse Dilek hanım sizin yerinize aday olacakmış" iddiasını sordu. İmamoğlu ise "Halen okuyor musun. Ben okumuyorum ki" dedi.

VATANDAŞIN SELVİ SORUSUNA İMAMOĞLU'NDAN: BEN OKUMUYORUM Kİ

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Hırka-i Şerif Camii'nde Özgür Özel ile Cuma namazı kıldı. İkili namaz sonrası basın mensuplarına konuştu. İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından bir vatandaşın sorusu ise dikkat çekti. Vatandaş, "Bugün Abdülkadir Selvi'nin yazısını okudunuz mu? Diplomanınız iptal edilirse Dilek hanım sizin yerinize aday olacakmış?" sorusunu İmamoğlu'na iletti. İmamoğlu ise "Halen okuyor musun. Ben okumuyorum ki" cevabını verdi.

ABDÜLKADİR SELVİ NE DEMİŞTİ?

Yandaş kalem Abdülkadir Selvi'nin bugünkü köşe yazısında değindiği bölüm ise şu şekilde;

"Kızgınlığının nedeni Ekrem İmamoğlu’na ilişkin olarak öğrendiği bir kulisti. Ekrem İmamoğlu’nun ekibiyle yaptığı toplantıda, “Olur ya benim adaylığımı engellerlerse Dilek cumhurbaşkanı adayı olacak” dediği kulağına gelmiş."