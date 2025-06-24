Ekrem İmamoğlu'ndan videolu çağrı: Büyükçekmece halkı haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı buluşuyor

Tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından partisinin Çarşamba akşamı Büyükçekmece'de düzenleyeceği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine videolu bir çağrı mesajı paylaştı.

"MİLLET NE DERSE O OLUR"

İmamoğlu şunları yazdı:

"Millet ne derse o olur. Çünkü millet büyüktür.

Büyükçekmece halkı haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı buluşuyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum.

25 Haziran Çarşamba 20.30

Büyükçekmece Kent Meydanı"