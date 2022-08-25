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İmamoğlu'ndan yağış açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yağışla ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, İSKOM'da yaptığı açıklamada, "Yağış gün boyu sürecek, yarın da devam edecek. Bugün yoğunluk özellikle boğaz hattında, Sarıyer, Beykoz hattında etkili olacak” dedi.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 13:09
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 15:59
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Ekrem İmamoğlu'ndan yağış açıklaması

İmamoğlu'ndan yağış açıklaması
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Meteoroloji, AKOM ve AFAD'ın uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış dün akşam İstanbul'da etkili oldu. Gök gürültülü yağış, sabaha kadar aralıklarla devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu kent genelinde etkili olan sağanak yağış ile ilgili gelişmeleri İSKOM'dan takip etti.

“YAĞIŞ GÜN BOYU SÜRECEK”

Açıklamalarda bulunan Başkan Ekrem İmamoğlu, "Belki de küçük bir yağışta bile çok sorunlu ortamlarda yaşadığımız manzaraları oldukça minimize etmiş durumdayız. İstanbul'un kanalizasyon sistemiyle ilgili özellikle ilçe belediyelerimizin sorumluluk alanları var. 39 ilçemizle koordineli çalışıyoruz. Yağış gün boyu sürecek, yarın da devam edecek. Akşam saatlerinde biraz hafiflemesi söz konusu ama yarın yağışın İstanbul’da olduğunu biliyoruz. Bugün yoğunluğun özellikle boğaz hattında, Sarıyer, Beykoz hattında etkili olacak. Bir kısmı Alibeyköy, bir kısmı Şile yönüne doğru ama bu hatta az yoğunluklu bir yağış bekleniyor." ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATLİ OLMASINI ÖNERİYORUM”

İstanbul genelindeki yağışlar hakkında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Yağışla geçen bir süreci yaşıyoruz. Dünden beri İstanbul’da süren bir hava söz konusu. Bugün biraz daha şiddetini artırmış durumda. Biraz önce yaptığımız toplantıda yaklaşık maksimumda 60 kilogramı bulan yağışları görmeye başladı. Özellikle boğaz hattı olan Sarıyer ve Beykoz hattında. Bu yağış olana kadar yükselen bir süreci yaşıyoruz. Gün boyu devam edecek. Yarın da bir yağış takvimi içerisindeyiz. Elbette bu tespitle vatandaşlarımızın dikkatli olmasını ve bu yağış sürecinde bütün vatandaşlarımızın tedbirli bir şekilde dışarıya çıkmasını öneriyorum.” dedi.

“ÇALIŞMALARIMIZ HALA DEVAM EDİYOR”

Binlerce çalışanımızla bu tür anları çok iyi deneyimlemiş çok doğru yerlerde ve çok doğru noktalarda hazır bulunan bir ekibi olduğuna dikkat çeken İmamoğlu “Şu anda 6 bin 300 personelimiz ile sahadayız. 2 bin 155 iş makinesi ve ekipmanla birlikte anında müdahale edebilir durumdayız. Bunların daha da şiddetli olanlarını yaşadık. Çok hazırlıklı bir ekibimizin olduğunu bütün hemşerilerime gururla ifade edebilirim. Bazı kronik sorunlu alanların tümüne yapmış olduğumuz müdahalenin aslında bugün meyvesini topluyoruz. Belki de küçük bir yağışta bile çok sorunlu ortamların manzaralarını yaşadığımız meydanlarda, kavşaklarda şu an bunu oldukça minimize etmiş durumdayız. Elbette yılların birikimi, sorunları bir anda çözebiliyoruz diyemeyiz. Bazı noktalarda çalışmalarımız hala devam ediyor” açıklamasında bulundu.

İHA
 

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