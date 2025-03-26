Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama!

Cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pırlanta gibi genç evlatlarımıza adına polis diyemeyeceğim bir grup kendini bilmez kötü muamele yapıyormuş. Bunlara polis diyemem çünkü benim şerefli polisim milletin gencecik evlatlarına bu zulmü yapmaz" dedi.

"Yolsuzluk" ve "Kent Uzlaşısı" soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan ve "Yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde yurttaşlar sokağa dökülmüştü.

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisi için yapılan protestolarda bazı polislerin, yurttaşlara kötü muamele yaptığını belirterek, "Bunlara polis diyemem çünkü benim şerefli polisim milletin gencecik evlatlarına bu zulmü yapmaz" dedi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Çok üzülerek duyuyorum ki; gözaltına alınan pırlanta gibi genç evlatlarımıza adına polis diyemeyeceğim bir grup kendini bilmez kötü muamele yapıyormuş. Bunlara polis diyemem çünkü benim şerefli polisim milletin gencecik evlatlarına bu zulmü yapmaz."

Son Haberler
Devlet Bahçeli uzun uzun yazdı... Özgür Özel 4 kelimeyle yanıt verdi!
Devlet Bahçeli uzun uzun yazdı... Özgür Özel 4 kelimeyle yanıt verdi!
Eğitim-Sen üyelerine ev hapsi!
Eğitim-Sen üyelerine ev hapsi!
Serdal Adalı'dan TFF'ye tepki
Serdal Adalı'dan TFF'ye tepki
Bahçeli'nin memleketinde sessiz adalet yürüyüşü
Bahçeli'nin memleketinde sessiz adalet yürüyüşü
Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama!
Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama!