Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama!

"Yolsuzluk" ve "Kent Uzlaşısı" soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan ve "Yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde yurttaşlar sokağa dökülmüştü.

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisi için yapılan protestolarda bazı polislerin, yurttaşlara kötü muamele yaptığını belirterek, "Bunlara polis diyemem çünkü benim şerefli polisim milletin gencecik evlatlarına bu zulmü yapmaz" dedi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Çok üzülerek duyuyorum ki; gözaltına alınan pırlanta gibi genç evlatlarımıza adına polis diyemeyeceğim bir grup kendini bilmez kötü muamele yapıyormuş. Bunlara polis diyemem çünkü benim şerefli polisim milletin gencecik evlatlarına bu zulmü yapmaz."