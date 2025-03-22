Ekrem İmamoğlu'ndan yeni çağrı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart Çarşamba günü şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

Dün İBB'ye yönelik başlatılan "yolsuzluk" soruşturması kapsamında ifade veren İmamoğlu, bugün de Kent Uzlaşı'na yönelik başlatılan "terör" soruşturması kapsamında ifade verdi.

İmamoğlu, emniyetteki ifade işlemlerinden sonra bugün saat 19.30'da Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilecek.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başta İstanbul ve Ankara olmak üzere İmamoğlu'na destek veren halk, meydanlarda toplanarak sesini duyurmaya çalışıyor.

İMAMOĞLU'NDAN SARAÇHANE ÇAĞRISI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda,

"Korku duvarları aşıldı, artık millet var.

İstanbullular bu akşam da 20.30'da Saraçhane'de buluşuyor" ifadeleri kullanıldı.