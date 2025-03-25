Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Yüzbinlerce kişinin toplandığı Saraçhane'deki görüntülerin yer aldığı videoyu paylaşan İmamoğlu, "Umut Burada!" notunu düştü.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki yaptığı konuşmada Saraçhane'de toplanan vatandaşlarla Silivri'ye Ekrem İmamoğlu'na selam göndermişti.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan Saraçhane'deki gösterilerin yarın da devam edeceğini ilan edildi. Destek olmak isteyen vatandaşlar Saraçhane'ye davet edildi.

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