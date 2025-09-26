Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj! 'İktidar kendine, ortakları birbirine güvenmiyor'.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda "İktidar partisi kendine güvenmiyor. İktidar ortakları birbirine güvenmiyor. Güven olmayan yerde ne refah olur ne bereket ne de huzur. Bu düzeni değiştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri’den yayımladığı mesajla Türkiye'de güven sorunu olduğuna vurgu yaptı.

İmamoğlu, ülkedeki güven krizine dikkat çekerek devlet kurumlarına ve iktidara güvenin düşük olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Bu ülkenin %80’i yargıya güvenmiyor.

Bu ülkenin %70’i eğitime güvenmiyor.

Bu ülkenin %75’i TÜİK’e güvenmiyor.

Kimse ekonomiye güvenmiyor.

Devlet vatandaşa güvenmiyor.

Vatandaş devlete güvenmiyor.

İktidar partisi kendine güvenmiyor.

Güven olmayan yerde ne refah olur ne bereket ne de huzur. Bu düzeni değiştireceğiz.”