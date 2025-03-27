Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj! Muharrem İnce paylaştı

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Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj! Muharrem İnce paylaştı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. İnce ziyaretin ardından İmamoğlu'nun el yazısı ile mesajını paylaştı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Silivri'deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İnce ziyaretin ardından X hesabından paylaşımda bulunarak İmamoğlu'nun el yazısını kamuoyu ile paylaştı.

İnce, paylaşımına, "Sayın Ekrem İmamoğlu’nu Silivri Cezaevi’nde ziyaret ettim. Moralini çok iyi gördüm. Bir bedel ödediğinin farkında. Kendisinin mesajını sizlerle paylaşıyorum" notunu düştü.

İşte İmamoğlu'nun mesajı...

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