Ekrem İmamoğlu’ndan zehir zemberek açıklamalar!

CHP, Beykoz'da Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in gözaltına alınmasından sonra dayanışma mitingi gerçekleştirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mitingde yağmura rağmen toplanan kalabalığa konuştu.

İmamoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"Bu güzel şehre yakışmayan hususlar için ne yazık ki milletçe tepkimizi gösteriyor ve bir araya geliyoruz. Alaattin Köseler başkanımızla burada, bu akşam ev sahibi olarak çıkıp size güzel bir konuşma yapsa, Ramazanınızı tebrik etse, bu gece burada başka bir vesileyse yapsak ne güze olurdu değil mi?

GÖZALTINDA TUTARAK NEYİN ZULMUNÜ ÇEKTİRİYORSUNUZ"

Bakın Ramazan ayının güzel duygularıyla ve gerçekten içimiz yanarak ifade ediyorum, sabahın 4'ünde bir evin kapısına dayanarak bizim polisimizi bu işlere alet ederek, ne yazık ki o eve girerek arama yaparak o insanı kanunsuz bir biçimde gözaltı yapma cihetine giden o akıl, bu gecenin sabahında sabah 4'te 4 gün dolacak. Eğer aceleniz vardıysa o saatten beri gözaltında tutarak neyin zulmunü çektiriyorsunuz. Neyin derdi var sizde?

"BEYKOZ HALKINA DERS VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Bakın bu insanlara bu yapılmaz, yapılamaz. Alaattin Köseler'e yapılan bu zulüm, baskı, adaletsiz ve hukuksuz uygulama aslında Beykoz halkına yapılıyor. Beykoz halkına ders verilmeye çalışılıyor. Bu belediyeye bir hafta önce bir akşam bir vakti, bir evrakla geliniyor ve o evrakla buradan dosyaları isteniyor. Bakılıyor ki dosyada oradaki barkot okutulduğunda dosyanın karşılığı yok. Bakılıyor ki orada imzası geçen ismin gerçek anlamda o evrakta imzası yok. Tabi bu evrakla dosya alınmaya gelince Belediye Başkanımız yine de diyor ki 'Bu evrak geçersiz ama ben yine getiririm, bırakın burada istemeyi kendimiz teslim ederiz' diyecek kadar da delikanlı davranıyor.

"HİÇKİMSE BİZİM CESARETİMİZİ BASKIYLA ÖLÇEMEZ"

Ama o akşam istediğini alamayan o akıl, hiddet, şiddet, heyecan ve stresle öfkesini çıkarmak adına bir başka operasyona geçiyor. Sevgili dostlarım, biz bu işleri yutmayız. Bizim cesaretimizi, zalimlik ölçemez. Hiçkimse bizim cesaretimizi baskıyla ölçemez. Biz cesaretimizi bir avuç insandan ya da bir kişiden alanlar değiliz, biz cesaretimizi milletten, sizden alıyoruz.

"BİZ BULUNDUĞUMUZ KOLTUĞU MİLLETİMİZİN NAMUSU KABUL EDERİZ"

Mübarek, Ramazan ayı bizlere diyor ki paylaşın, iyilik yapın, bir kişinin eksiği var ve siz de var ise onu tamamlayın. Yoksulun, ihtiyacı olanın yanında olun diyor. Az önce il başkanımızla burada bulunan milletin seçtiği Beykoz Meclis Üyelerimizle konuştum. Her birisi bu süreçte 'Vatandaşın tek bir ihtiyacını bile eksiltmeden görevimizi tam yerine getireceğiz, bir gün de olsa, bir kaç gün de olsa başkanımızın eksikliğini hissettirmeyeceğiz. Çünkü biz bulunduğumuz koltuğu milletimizin namusu kabul ederiz, onun hakkını vermeye hazırız, vereceğiz' dedi arkadaşlarımız."