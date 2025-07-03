Ekrem İmamoğlu'ndan zehir zemberek paylaşım! Emekli zammına büyük tepki

19 Mart'tan önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek öncülüğünde bir araya gelen "Ekonomi Koordinasyon Kurulu", sürekli olarak enflasyonu tek haneli sayılara indirmeyi vaat ediyordu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın tarihi rezerv biriktirmesi de bu yönde atılmış adımlar olarak görülürken, 19 Mart günü şafak baskınıyla başlayan operasyonlar, hem bütün birikimlerin erimesine yol açtı, hem de yapılan bütün enflasyon planlamalarını alt üst etti.

TCMB, tarihinin en büyük rezerv kayıplarından birisini yaşarken, altın, dolar ve euro da rekor üstüne rekor kırdı. Şok etkisi geçtikten sonra dolar ve euro gerilerken, enflasyon bir daha raya oturtulamadı ve geldiğimiz süreçte "tek haneli enflasyon" vaatlerinden eser kalmadı.

19 Mart günü başlayan operasyonların ana hedefi olan ve 23 Mart günü günü tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, operasyonların maliyetinin halka yüklenilmesine ateş püskürdü.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İki yıl önce %38 enflasyonla görevi alanlar, milletin çektiği bunca çileye rağmen %35’e düşüşü “başarı” diye sunuyor. Takdir milletimizindir!

Bu yönetim, milletin değil, yarattıkları ayrıcalıklı kesimin yanında durmaya devam ediyor.

Sonuç: Kriz büyüyor!

Bakan “program çalışıyor” diyor. Aynen katılıyorum: Milleti yoksullaştırma planı tıkır tıkır işliyor!

Dar gelirliye zam çok görülüyor. Açlık sınırı 26 bin lirayı aşarken, asgari ücret 22 bin, en düşük emekli maaşı 17 bin lira bile olamıyor.

Doğalgaza bir gecede %24 zam yapanlar, gıda enflasyonunun düştüğüne bizi inandırmaya çalışıyor.

Aziz Milletim,

Yüksek enflasyon bir tercihtir!

Kötü yönetim neden, enflasyon sonuçtur. Hukukun işlemediği yerde enflasyon düşmez. Enflasyonu sadece Merkez Bankası politikalarıyla kontrol altına alamazsınız. Tarım, ticaret, maliye politikalarında devrim olmadan enflasyon düşmez.

Kamu harcamaları denetlenmeden, vergi sistemi adil hale gelmeden, sanayi katma değer üretemezken ve çiftçi borç batağındayken enflasyon düşmez!

Çözüm bizdedir!

Emeği koruyan, sofrayı büyüten bir düzen, çiftçiyi destekleyen tarım politikaları, ihracatçıya nefes aldıran ekonomi, adil vergi, disiplinli bütçe ve uyumlu bir istikrar programı ülkemizi geleceğe ulaştıracaktır.

Ne yaparlarsa yapsınlar, isterlerse hepimizi hapse atsınlar bu gidişatı değiştireceğiz! Milletimizden çalınan huzuru, refahı ve umudu söke söke geri alacağız.

Türkiye büyürken, millet küçülmeyecek! Çünkü biz vazgeçmeyiz. Çünkü bu ülke bizim!"