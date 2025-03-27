Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde annesi ziyaret etti!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ailesi, Silivri’ye giderek Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu'nu ziyaret etti. Anne Havva İmamoğlu, “Oğlumun hiç suçu yok. İçi dışı bir. Bütün alem, millet biliyor evladımı” dedi.

İmamoğlu ailesi, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti. Anne Havva İmamoğlu, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hayırlı bayramlar olsun inşallah. Oğlumu gördüm. Oğlumun hiç suçu yok. İçi dışı bir, bütün ailem biliyor. Evladımın görevi devletine hizmet etmek. Bir an evvel evladımın çıkmasını istiyorum. İçerde durmasına dayanamıyorum. Morali iyi tabi ama annesiyim bana göstermez."

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İMAMOĞLU SAVCILIK İFADESİNDE NE DEDİ?

İmamoğlu ifadesinde; "Göreve geldiğim andan itibaren bin 200 soruşturma ve teftiş geçirdim, ancak bu soruşturmalar neticesinde herhangi bir şey bulunamadı" beyanını verdi ve hakkındaki yargı sürecine ilişkin, "Algı yaratmak, leke atmak, aylar öncesinden bugünün mahkeme gününü veren, bugünkü mahkemeyi işaret eden 'Turpun büyüğü heybededir' diyen Cumhurbaşkanının talimatını yerine getirmişlerdir. Milletimiz, hak edene cevabını verecektir" dedi.

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