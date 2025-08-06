Ekrem İmamoğlu’nu sevindiren haber

21 Mart’tan bu yana Silivri cezaevinde tutuklu olarak bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, cezaevinden “Ben çok mutlu oluyorum bu haberleri alınca” diyerek 2019’da sıfır olan kreş sayısının, 113’ten 129’a yükseldiğini duyurdu.

19 Mart’ta İBB’ye yapılan ‘yolsuzluk’ operasyonları kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı. İmamoğlu, Silivri’den yaptığı paylaşımlara devam etti.

İmamoğlu, bugünkü paylaşımda kreş sayısının arttığını duyurarak, sevindirici haberi verdi. İmamoğlu şunları dile getirdi:

“Cezaevindeyken yakından takip ettiğim konulardan biri de yapımı devam eden kreşlerimiz. İstanbul'un çocuklarına verdiğimiz sözler her şeyden daha kıymetli. 2019’da sıfır olan kreş sayısı, 113’ten 129’a yükseliyor. 16 yeni kreş daha açıyoruz. Ben çok mutlu oluyorum bu haberleri alınca, siz de mutlu olun”