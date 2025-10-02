Ekrem İmamoğlu'nun 450 başvurusuna savcılık sessiz

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta düzenlenen şafak operasyonu ile gözaltına alındıktan 4 gün sonra İBB'ye yönelik mali suçlar soruşturmasındaki iddialar gerekçe gösterilerek çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İBB başkanlığı sürecinde kamuoyunda bilinen adları ile “Ahmak davası", "Ordu Valisi davası", "Beylikdüzü ihale davası", "Şadi Yazıcı davası", "Akın Gürlek davası", "Bilirkişi davası", "Diploma davası" ve "Çirkin davası" ile yargılanan İmamoğlu'na yönelik jet soruşturmalar dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu hakkında, "silahlı terör örgütüne yardım etme" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında alınan ifadesine dahi "kamu görevlisine hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İmamoğlu'nun, 19 Mart’tan bu yana, kişilik haklarına saldırı niteliğindeki hakaret, iftira, yalan ve küfür içerikli 450 suç duyurusundan 71’ine “takipsizlik” kararı verilirken, 379'u hala işleme alınmayı bekliyor.

SAVUNMASINA BİLE SORUŞTURMA AÇILAN İMAMOĞLU'NUN 450 ŞİKAYETİNE ÇIT YOK

Ekrem İmamoğlu'nun 450 suç duyurusunun suç duyurusu dilekçelerinden hiçbirisi kamu davasına dönüşmezken, 379 farklı kişi, kurum ve kuruluş hakkında yaptığı şikayetler ilgili dosyalar, savcılıkta bekliyor. Takipsizlik hükmü verilen 71 dosyası içerisinde İmamoğlu ve ailesi için edilen küfürler yer aldı.

İmamoğlu’nun Beykoz Belediyesi 'nin AKP'li Meclis Üyesi Serkan Şahin'in kendisine gösterdiği tepkiye “Senin siyasetin çirkin” karşılığını vermesi 2 yıl 4 ay hapis ve siyasi yasak talebiyle yargılanmasına neden olurken bir sosyal medya kullanıcısının İmamoğlu’nun annesine küfür etmesi “kamu davası” açmaya “değer” görülmedi.

İktidara yakın medyada “Kara para delili gizli otoparktan çıktı” başlıklı yazı kaleme alan ve bunu X hesabından da duyuran Hikmet Genç’in iddiaları hakkında da suç duyurusunda bulunan İmamoğlu, aynı haberi dolaşıma sokanlar hakkında da suç duyurusunda bulundu.

İmamoğlu, yine iktidara yakın medyada kendisine yönelik olarak PKK ile bağlantısı olduğu, HDP'nin Ankara İl Binası’nın parasını kendisinin ödediği gibi kesin ifadelerle, gerçeğe aykırı şekilde olgu/suç isnat ettiklerini belgeleriyle ortaya koydu. Siyasetçi olmasının, kendisi hakkında kesin bir dille, masumiyet karinesini ihlal edecek şekilde yöneltilen suç isnatlarına göz yummasını ve toplum önünde itibarsızlaştırılmaya çalışılarak suçlu ilan edilmesine katlanmasını gerektirmeyeceğini belirten İmamoğlu, şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını talep etti.

Her iki habere konu otopark ve içindeki araçların İmamoğlu’na değil, MHP Mersin milletvekili Levent Uysal’a ait olduğu ortaya çıkmıştı. İmamoğlu iki suç duyurusuna da takipsizlik kararı verildi.

“KOVUŞTURMAYA YER YOKTUR”

Halk TV'deki habere göre İmamoğlu’nun suç duyurusunda bulunduğu ancak “kovuşturmaya yer yoktur” denilen 71 dosyanın içeriklerinden bazıları şu şekilde:

- Sosyal medyada "@hey_birleşme" rumuzunu kullanan şüpheli, X hesabından İmamoğlu’na yönelik, "Selamını al a…. a… sok terörist artığı o…. çocuğu" şeklinde küfür ve hakarette bulundu. Bu sözlerde “suç unsuru” bulmayan savcılık, İmamoğlu’nun şikayetiyle ilgili “takipsizlik” kararı verdi.

- Nevzat K. isimli sosyal medya kullanıcısının, “Bu para kaynaklarının kendisine emanet ettiği koltukta şahsi menfaati için kullanan şerefsiz k…. için ne anlatmak isteyen Dilek İmamoğlu, Şahsi çıkarları ve içleri için milletin çocuklarını sokaklara döktürüp kendi çocuklarını koruyan aşağılara ne kaydedebilirler” sözleri de savcılık için bir “anlam” ifade etmedi.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Rıdvan S. adlı bir X kullanıcısının, yine İmamoğlu’na yönelik, “S… P…. Sen Kimsin Terör Projesi Seni” şeklindeki hakaretlerini de “soruşturmaya değer” görmedi.

- Facebook’da, Tufan A. adıyla yer alan şahıs, İmamoğlu hakkında, “İstanbul nimet nimet diye boşuna demişti hırsız, şerefsiz bas-İT eko” ifadelerini kullandı. Sonuç yine aynıydı: Kovuşturmaya yer yok!”