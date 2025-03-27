Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı resmileşti!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı CHP'nin PM Toplantısı'nda onaylandı. İmamoğlu, dışında kurultay kararı da onay aldı.

İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞI VE KURULTAY TARİHİ ONAYLANDI

CHP Parti Meclisi, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemiyle bugün toplandı.

Toplantıda, 6 Nisan'da partinin olağanüstü kurultaya gitmesi oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca 'yolsuzluk' iddiasıyla tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da cumhurbaşkanı adaylığı da resmileşti.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındığında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'ye kayyum atanması duyumuna karşın olağanüstü kurultaya gideceklerini duyurmuştu. CHP Parti Meclisi'nin kararının ardından CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı 6 Nisan Pazar günü saat 10.00'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek.