Ekrem İmamoğlu'nun adliyeye sevk edileceği saat belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'nun adliyeye sevk edileceği saat belli oldu

Şafak operasyonuyla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikinci ifadesini de tamamladı. İmamoğlu, saat 19:30'da adliyeye sevk edilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önce 31 yıllık diploması 18 mart tarihinde iptal edildi. Diplomanın iptaline tepkiler sürerken 1 gün sonra ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından oluşan iki ayrı soruşturma kapsamında 19 Mart tarihinde gözaltına alındı.

İMAMOĞLU 19:30'DA ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NE SEVK EDİLECEK

İmamoğlu ile beraber başlatılan soruşturma kapsamında 91 kişi daha gözaltına alındı. Yapılan açıklamada İBB Başkanı İmamoğlu ve beraberindeki 90 kişinin saat 19:30'da Çağlayan Adliyesi'ne sevk edileceği bildirildi.

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