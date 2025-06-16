Ekrem İmamoğlu’nun alkışlanması MHP’li ismi küplere bindirdi! Teröristin kahraman gibi karşılanmasına ses yok…

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu bugün ‘Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle görülen ikinci duruşması için Marmara Cezaevi Kampüsü’nün yanında bulunan salona geldi. İmamoğlu, salona girdiği sırada alkışlanması ise MHP’li Feti Yıldız’ı rahatsız etti. Yıldız, “İçine düştüğü duruma ,şaşkın tavırlarına insanlar üzülürdü. Utanmanın da bir nimet olduğu görülürdü. Şimdi Maşallah ..!. Sloganlar, zılgıtlar, alkışlarla ….” şeklinde tepki gösterdi. MHP ise geçtiğimiz günlerde bir teröristin serbest bırakıldıktan sonra memleketinde alkışlar ve zılgıtlar ile karşılanmasına ses çıkarmadı.

DAVA ERTELENDİ

Tutuklanarak görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın ikinci duruşması Silivri'de yapıldı. İmamoğlu’nun savunmasının ardından avukatları, savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma için ek süre talep etti. 10 gün süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Temmuz saat 10.00’a erteledi.

ALKIŞLAR İLE KARŞILANDI

Marmara Cezaevi Kampüsü’nün yanında bulunan duruşma salonunda Ekrem İmamoğlu izleyiciler ve milletvekilleri tarafından alkışlanarak ayakta karşılandı. Duruşmayı takip edenler İmamoğlu'na “Türkiye seninle gurur duyuyor”, “Her şey çok güzel olacak” ve “Cumhurbaşkanım hoş geldin” şeklinde seslenildi.

İMAMOĞLU’NUN ALKIŞLANMASI MHP’Lİ İSMİ RAHATSIZ ETTİ

MHP’li Feti Yıldız, İmamoğlu’nun mahkemede alkışlanmasından rahatsız oldu. Yıldız, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Yüz kızartıcı suçlar” terim olarak son yıllarda sık kullanılmıyor . Ceza Kanunumuzda da suç kategorisi olarak bulunmuyor. Ama, Suç olmaktan çıkmış değil. Anayasa ve Özel Kanunlarda Yüz Kızartıcı Suçlar tanımlaması mevcut. Mesela; Görevi kötüye kullanma, Resmi evrakta sahtecilik Rüşvet, İhaleye fesat karıştırmak, Edimin ifasına fesat karıştırmak, İrtikap, Zimmet, Dolandırıcılık, Hileli iflas gibi suçlar…yüz kızartıcı suçlardır. Bu tip suçlama yapılan politikacılar eskiden Hakim huzuruna veya kamuoyu önüne çıktığında ; biraz utangaç, çokça mahcup olarak yere bakarlardı. İçine düştüğü duruma ,şaşkın tavırlarına insanlar üzülürdü. Utanmanın da bir nimet olduğu görülürdü. Şimdi Maşallah ..!. Sloganlar, zılgıtlar, alkışlarla ….”

“Yüz kızartıcı suçlar” terim olarak son yıllarda sık kullanılmıyor .

Ceza Kanunumuzda da suç kategorisi olarak bulunmuyor.

Ama,

Suç olmaktan çıkmış değil.

Anayasa ve Özel Kanunlarda Yüz Kızartıcı Suçlar tanımlaması mevcut.

Mesela;

Görevi kötüye kullanma,

Resmi evrakta sahtecilik… — Feti Yıldız (@YildizFeti) June 16, 2025

TERÖRİST KAHRAMAN GİBİ KARŞILANMIŞTI, MHP’DEN SES ÇIKMADI...

31 yıldır tutuklu bulunan ve askerlerimizin ölümünden de sorumlu olan PKK'lı Ekrem Kar, tahliye olduktan sonra memleketi Şırnak'ta kahramanlar gibi karşılanmıştı. Kar, memleketinde zılgıtlar ve alkışlar eşliğinde karşılanmıştı. MHP’den ise zılgıt ve alkışlara bir tepki gelmemişti. Bilindiği üzere Bahçeli ile ‘Terörsüz Türkiye’ süreci başlarken, bebek katili Öcalan ‘kurucu önder’ olarak adlandırılmıştı.

31 yıl sonra tahliye olan PKK'lıyı Şırnak'ta kahraman gibi karşıladılar! Çakarlı araçla konvoy oluşturuldu...