Ekrem İmamoğlu'nun avukatı hakkında flaş karar!

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Ekrem İmamoğlu'nun avukatı hakkında flaş karar!

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan hakkında tutukluluğunun devamına karar verildi.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan 19 Haziran tarihinde savcılık talimatıyla ifadeye çağrıldı.

Pehlivan, savcılığa verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimli'ne sevk edildi.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATININ TUTUKLULUK KARARINA DEVAM KARARI

Sulh Ceza Hâkimliği'nde savunmasını tamamlayan Pehlivan hakkında tutuklama kararı verilmişti. Pehlivan hakkında bugün yapılan tutukluluk değerlendirmesinin ardından Pehlivan'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

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