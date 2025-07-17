Ekrem İmamoğlu'nun avukatı hakkında flaş karar!

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan 19 Haziran tarihinde savcılık talimatıyla ifadeye çağrıldı.
Pehlivan, savcılığa verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimli'ne sevk edildi.
İMAMOĞLU'NUN AVUKATININ TUTUKLULUK KARARINA DEVAM KARARI
Sulh Ceza Hâkimliği'nde savunmasını tamamlayan Pehlivan hakkında tutuklama kararı verilmişti. Pehlivan hakkında bugün yapılan tutukluluk değerlendirmesinin ardından Pehlivan'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.