Ekrem İmamoğlu'nun avukatından diploma iddialarına ilişkin ses getirecek açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, diploma iddialarına ilişkin ses getirecek yeni belgeleri paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite yatay geçişi ve diplomasına ilişkin hazırlanan YÖK raporu hakkında suç duyurusunda bulunacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan, 'hatta daha ne olsun dedirtecek yeni belgeler hakkında bilgi paylaşmak için bir araya geldik' sözleri ile çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pehlivan, "Ortada bir suç unsuru bulunmamaktadır. Kaldı ki ortada bir suç unsuru bulunsa dahi Sayın İmamoğlu bu sürecin tarafı olmadığı için savcılığın böyle bir ifadeye gerek duymaması gerekirdi. Mevcut durumda Sayın Ekrem İmamoğlu ve o dönemde yatay geçiş yapan diğer vatandaşlarımız kendilerine atfedilecek herhangi bir kusur ortaya konmadıkça ki hukuken böyle bir kusur da gösterilmiş değildir. Diploma konusu kimileri için itibar zedeleme amaçlı iletişim kampanyasına dönüşmüş olsa da saygın yargı kurumlarımızın bu kampanyanın bir parçası gibi algılanacak adımlardan kaçınması gerekmektedir. Değerli basın mensupları, bugün sizlere ortaya koyduğumuz ve olayın seyrini değiştirecek" dedi.

Hatırlatmalar yaparak konuşmasına devam eden Pehlivan, belgeler ile yeni bilgileri şu şekilde paylaştı:

"Bu söylemler iyi niyetli yorumlar ya da objektif değerlendirmeler değildir. Aksine bilinçli şekilde gerçeği çarpıtan ithamlardır, yalanlardır. Değerli basın mensupları, 1990 yılında yatay geçiş kriterleri arasında bu konular yer almamaktadır. Bugün dahi yurt dışındaki özel üniversitelerden Türkiye'deki vakıf ya da devlet üniversitesine geçiş olabilmektedir. Devlet veya vakıf üniversitelerinden devlete veya vakıf üniversitelerine geçiş için ayrı kurallar yoktur. Yine taban puanı şartı sadece yurt içindeki üniversiteler arası yatay geçişlerde geçerlidir. Tekrar edelim. Taban puan şartı sadece yurt içindeki geçişlerde geçerlidir. Üstelik bu kuralda 21 Eylül 2013 yılında çıkmıştır. İşte o tarihli resmi gazeteyi de ekranda görüyorsunuz. Yani taban puan meselesi İmamoğlu'nun yatay geçişinden 23 yıl sonra çıkan bir düzenlemedir.

Bakın bugün dahi taban puan konusu yurt dışı yatay geçişlerde yok. Bunu bile bile kamuoyunu yanıltmaya dönük ısrarlı yazılar devam ediyor ve biz de bunlarla ilgili hukuki işlemlerimizi yapıyoruz. Kıymetli konuklar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma 18 Ekim 2024 tarihinde bir Cimer ihbarı üzerine yapılmıştır. Aslında birileri kapanan bir dosyanın yeniden ısıtılmasına ihtiyaç duymuştur. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü Cimer'e bu konu daha önce de şikayet edilmişti. Üstelik 5 yıl önce. 15 Şubat 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yapılan şikayette Ekrem İmamoğlu'nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptığı ve haksız geçiş yaptıysa kamu vicdanı açısından menfaatin geri alınmasını istedi. Cimer bu talebi gereğinin yapılması amacıyla İstanbul Rektörlüğü'ne iletti.

Bunun üzerine üniversite incelemesini gerçekleştirdi ve Mart 2020'de Cimer'e Dekan Profesör Doktor Ahmet Kamil Ahmet Köse imzalı yazıda yatay için yasal olduğunu iletti. Ne zaman? Bundan tam 5 yıl önce. Ancak her nedense Sayın İmamoğlu hakkında yaklaşık 5 yıl sonra tekrar yapılan aynı ihbar neticesinde bu kez Başsavcılık Yükseköğretim Kurulundan ihbara konu iddialara ilişkin bir araştırma raporu talebinde bulundu. Biz de bugün YÖK'ün hazırladığı raporda dile getirilen bazı iddialarla ilgili önemli çarpıklıkları, eksiklikleri kanıtlarıyla ortaya sermek için bulunmaktayız. Bu belgeleri yayınlanmadan yayınlamadan önce duyurmak isteriz ki YÖK raporuna imza atan ve katkı sağlayan 5 kişi hakkında dün itibariyle adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, görevi kötüye kullanma, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, resmi belgeyi gizleme, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan ve iftira suçları kapsamında suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne de belgelerle birlikte bir dilekçe sunduk. Bunu neden yaptık? Bir yandan YÖK, bir yandan Başsavcılık tarafından İstanbul Üniversitesi'nin bir karar vermesi rica edilmektedir.

Bizim de hukuk ve mevzuat içinde kalınmasına dönük bir ricamız oldu. Ve ifade vereceğimiz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na da leh delillerin toplanması kapsamında bir beyan dilekçesi sunduk. Bu adli süreçleri anlattıktan sonra artık yeni dosyamızla ilgili daha ne olsun denilecek türden şu bilgileri de paylaşmak isterim. Hatırlayacağınız gibi YÖK raporunda 18 Kasım 1991 tarihli bir yazı ile Girne Amerikan Üniversitesi'nin tanınan üniversitelerden olmadığı ortaya konmuştu. Ardından da şu ifadeler kullanılmıştı. İlgili üniversitenin tanırlılığının ancak 1993 yılında Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlandığı, ilgilinin yatay geçiş yaptığı 1990 yılında yatay geçiş yapılacak üniversiteler arasında olmadığı. Şimdi bizi izleyen ya da dinleyen herkesin dikkatini toplamasını rica ediyorum.

YÖK raporunda Girne Amerikan Üniversitesi 1993'ten sonra tanındı deniyor. İşte bu iddiayı çürütecek ilk belgeyi ekranlara getiriyoruz. Ekranda gördüğünüz diploma Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden alınmış bir toplama diploma. Diplomanın verildiği tarih 29 Eylül 1991. Mezun olan öğrencinin adı Kaan Ferah. Tekrar ediyorum. Bu diploma 1991 yılından. YÖK raporunda ne denmişti? Girne Amerikan Üniversitesi'nin tanınması 1993 yılında olmuştur. Yani tanınmadan önce 2 yıl önce alınmış bir diploma.

Bizi izleyen herkesin dikkatini toplamasını rica ediyorum. Raporda 1993’ten sonra tanındı deniyor işte bu iddiayı çürütecek ilk belgeyi ekrana getiriyoruz.

Madem ki tanınmayan okula denklik verilemez madem ki tanınmayan okuldan geçiş yapılamaz. O halde henüz YÖK tarafından tanınmayan bir tarihte okuyan ve mezun olan Kaan Ferah’a neden denklik verilmiştir? Üni. YÖK tarafından tanınmıyorsa nasıl oluyor da aynı YÖK Girne Üni.’ne Türkiye’deki bir üniversite ile aynı muameleyi yapabiliyor?

Yani bu diplomaya da denklik veriliyor. Peki burada YÖK hata mı yapmıştır? Diplomalarını almış bu insanlar sahtecilik mi yapmıştır? Tabii ki hayır. Kimsede yanlış yanlışlık ya da sahtecilik yoktur. YÖK doğrusunu yapmıştır. Şimdi kimileri çıkıp 1991 ve 92'de edinilen bu diplomalara denkliklerinin 1993 sonrası verildiğini söylerse şaşırmayız. Peki hal böyleyse aynı durum 1990 için de 1990 için neden geçerli olmuyor diye sorarız. Yani herkese yasal olan İmamoğlu'na gelince mi yasak oluyor? İşte tüm bu gerçekler ortadayken YÖK'ün arşivinde az evvel yayınladığımız diplomaların denklik belgeleri varken YÖK raporunun iyi niyetli bir tarafı bulunmamaktadır. Bu sebeple raporda katkısı bulunanlar hakkında dün hukuka aykırı rapor düzenleyerek görevi kötüye kullanma suçu, raporun kamuoyu ile paylaşılması nedeniyle halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu, gerçeğe aykırı tespitlerle rapor düzenlenmesi nedeniyle resmi belgede sahtecilik suçu, denklik belgelerini gizleyerek resmi belgeyi gizleme suçu, raporda mevzuat hükümlerine yer vermeyerek resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu, geçiş işlemi usulsüzdür demek suretiyle müvekkilimiz hakkında idari ve adli inceleme yapılmasına sebebiyet verilmesi amacıyla iftira suçlarından adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur.

Seçmece ve yoruma açık yazıları örneğin SGK arşivinden çıkarılan yazı gibi bulup rapora koyanlar YÖK'ün doğrudan konuya ilişkin kendi belgelerini ve kararlarını saklamışlar veya kasten görmezden gelmişler. Hangi iyi niyet ve hangi hukuk ile açıklayacağız bunu? Açıklanabilir mi? Bu sebeple sürecin çok sıkı takipçisi olacağız.

NELER YAŞANMIŞTI?

Gazeteci Erdem Atay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğunu öne sürmüştü. Atay, İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta eğitim gördüğünü ve 1987'de İstanbul Üniversitesi'ne yatay ve dikey geçiş yapmasının imkansız olduğunu iddia etmişti.

Söz konusu iddiaların gündem olmasının ardından İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun’ndan diplomalı yanıt gelmişti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime dün başvurusunu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma iddiaları üzerine 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması başlatıldı.

İmamoğlu’nun avukatı dün basın açıklaması gerçekleştirmişti.

İlanda yatay geçiş için üç kriter açıklanmıştı. Bunlardan ilki müracaat tarihi içinde başvuru yapmak. İkincisi başvuranın tüm derslerden geçmiş olması. Üçüncüsü de öğrencinin 60 not ortalama üzerinden bir not ortalamasının olması.

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