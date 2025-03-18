Ekrem İmamoğlu'nun avukatından ilk açıklama geldi

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan diploma iptali açıklaması ile ilgili olarak Mehmet Pehlivan açıklama yaptı.

Pehlivan açıklamasında üniversite yönetim kurulunun böyle bir karar alma yetkisi yoktur" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan diploma iptali açıklaması ile ilgili olarak "Kararı biz görmedik, İstanbul Üniversitesi'nin resmi sayfasından yapılan duyuran okuyoruz. Bu ilana göre Üniversite yönetim kurulu kararından bahsediyor 18 mart tarihli. Şunu çok açık bir şekilde söyleyeyim, yönetim kurulunun böyle bir karar alması hakkı yoktur. bunu mevzuata dayanarak söylüyorum. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 15. maddesi üniversite yönetim kurulunun, kuruluşunun işleyişini ve görevini tanımlar. Kuruluş işleyişinde bu kanun maddesinde çok açık bir şekilde şunu söylüyor, "Üniversite Yönetim Kurulu, idare faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olarak şu görevleri yapar: Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ve senato kararlarını uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek. Faaliyet, plan ve programların uygulanmasını sağlamak. Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate almak. Yatırım ve bütçe programlarını incelemek. Kendi önerileriyle rektörlüğe, vakıf üniversitelerinde ise mütevelli heyetine sunmak" dedi.