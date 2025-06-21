Ekrem İmamoğlu'nun babası hakkında flaş gelişme!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'nun babası hakkında flaş gelişme!

Cezaevinde tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun arazisinde yeni bir arama başlatıldı. Cumhuriyet Savcısı nezaretinde metal dedektörüyle arama yapılıyor.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun babasına ait arazide yeni arama daha yapılıyor.

Balıkesir Edremit’te Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’na ait arazide Jandarma ve JASAT TİM'leri arama yapmaya devam ediyor.

20 Haziran’da Güre Mahallesi’ne bağlı Kavurmacılar mevkiindeki araziye kepçe ve iş makineleriyle gidilmişti.

Bugün 1 Cumhuriyet Savcısı eşliğinde “metal dedektörleri” ile JASAT ekipler arazide arama yaptı. Bölgeye basın mensupları alınmadı.

İmamoğlu’nun babasının arazisinde ne arandığına dair henüz resmi bir açıklama yok.

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