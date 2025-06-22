Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu sessizliğini bozdu! Her şeyi tek tek anlattı

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmada, baba Hasan İmamoğlu'nun yaz aylarını geçirdiği Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesi’ndeki arazisinde jandarma ve askeri birlikler arama yaptı.

Yaklaşık yedi sene önce satın aldığı arazisinin girişinde ellerinde dedektörlerle gezen askerleri, sivil görevlileri ve iş makinelerini gören Hasan İmamoğlu, Sözcü'den Saygı Öztürk'e yaşadıklarını anlattı.

İmamoğlu, “Askeri yetkiliye ‘Hayırdır bir şey mi var?’ dedim. Bana, ‘Evet, sizin hakkınızda ihbar var. Arazinizde arama yapılması kararı çıkarılmış. Biz arama yapacağız’ dedi. Her taraf taş toprak. Bana soracakları bir şey olup olmadığını sordum. Olmadığını söyleyince ben oradan ayrılıp eve gittim.

Meğer, arazi içinde bir kuyu varmış. Vallahi orada bir kuyu olduğunu onların söylemesiyle öğrenmiş oldum. Bunlar orada kuyu olduğunu nereden öğrendi, nasıl öğrendi, niye öğrendi bilmiyorum. Gelmişler, kuyuda arama yapıyorlar. Kuyuya yeraltı dedektörü sürmüşler. Yani orada birilerinin kendi yapması ihtimal olan şeyi bize mal etmeye çalıştılar. Herhangi bir şey var, yok bilmiyorum. Raporu bize yollayacaklar. Rapora bakacağım ne var ne yok diye. Böyle saçma bir şey yani. Hatta saçmanın saçması" ifadelerini kullandı.

"FETÖ TAKTİKLERİ YENİDEN Mİ UYGULANIYOR?"

Arazinin geçmişteki imar sürecine dikkat çeken Hasan İmamoğlu, imar planında kuyunun bulunduğu alanın yeşil alan olarak belediyeye devredildiğini hatırlatarak, “FETÖ döneminde hedef alınan kişilerin itibarsızlaştırılması için çalışılıyordu. Günümüzde de FETÖ’nün yaptıklarının yapıldığı kanısındayım. Öyle saçma bir şey yani. İnanın kanun, nizam, haysiyet, şerefi gibi böyle bir şey düşünülmüyor. Askerin oraya gelişi, İmamoğlu’nun arazisinde sanki gizli-saklı bir şey varmış gibi arama yapılması, orada gösteri yapılması bile tek başına bir kere çevreye karşı ayıp. Normal bir ülke olsa, bunu yaptıranlar bana göre ceza yer" ifadelerini kullandı.

Hasan İmamoğlu, kısa süre önce bir MASAK raporunun basına yansımasıyla banka hesaplarına el konulduğunu ve kredi kartlarının kapatıldığını söyledi. Raporda, torununa gönderdiği paranın “kaynağı belirsiz” olarak yer aldığını belirtti.

“Yeni bir MASAK raporu çıktığını, raporun içeriğini iktidara yakın bir gazetede perşembe günü okuduğunu belirten İmamoğlu, "Cuma günü bankaya gittim. Banka hesaplarıma el konulmuş, kredi kartları kapatılmış. Eee, nedir bu? Geçici süreyle durdurulduğu söylendi. MASAK raporunda resmiyette görünüm ben torunuma bir para yollamışım. Neymiş? ‘Kaynağı belli olmayan para’ diyorlar. Yani Ekrem Bey’in büyük oğluna giden para. Kaynağı niçin belli olmasın? Kaynağı benim. Parayı ben gönderdim. Bir de annesi yolladı. Yani ortada bir şey yok" dedi.

“MORALİNİ BOZMAMAYA ÇALIŞIYOR”

Sık sık oğlunu ziyaret eden Hasan İmamoğlu, cezaevi ziyaretlerinden gözyaşlarıyla ayrıldığını söylerken, oğlunun moralini yüksek tutmak için gösterdiği çabayı anlattı,

İmamoğlu, “Dışarıda olduğu dönemden daha çok çalıştığını biliyorum. Onu ziyaret edenler de aynı şeyi söylüyor. Onun çalışmalarını engellemeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz avukatını tutukladılar. Avukatın tutuklandığı bir ülkede daha ne yaparsınız ki? “Evladı cezaevinde olan her baba gibi, ‘Allah kurtarsın. Herkesin birisi varsa, bizim de Allah’ımız var’ deyip ayrılıyorum. Her şeyin hayırlısı olsun" dedi.