Ekrem İmamoğlu’nun babası suskunluğunu bozdu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında geçtiğimiz günlerde ‘yolsuzluk’ ve ‘kent uzlaşısı’ iddialarıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İmamoğlu, gözaltına alınmıştı. İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ise suskunluğunu Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e bozdu. Hasan İmamoğlu, isnat edilen ‘iftiralar’ karşısında çok üzgün olduğunu belirtirken, “Allah’tan başka kimseden korkumuz yok” ifadelerini kullandı.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugün yayımladığı yazısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile gerçekleştirdiği röportajına yer verdi.

“BU NAKİLLER ŞAHSA AİT BİR DURUM DEĞİL”

Diploma iptaline ilişkin, baba İmamoğlu, “Yatay geçiş yapan sadece benim oğlum değildi. O zaman aynı fakülteden sanırım bir hafta 10 gün içinde yaklaşık 11 kişi daha nakil yapmış. Bu nakiller şahsa ait bir durum değil. Yasadışı bir durum söz konusu değil. İki üniversite arasında yapılan bir geçiş. Ayrıca bu oğluma özgü bir durum da değildi. Diplomasının iptalinin ne amaçla yapıldığını kamuoyu değerlendiriyordur” dedi.

“YALNIZ BİZ DEĞİL, SÜLALEM BÖYLE İFTİRALARLA KARŞILAŞMAMIŞTI”

Baba Hasan İmamoğlu, oğlunun asla hak etmediği bir durumla karşılaştığını vurgularken, “İsnat edilenler suç değil, ‘iftiralar’ karşısında gerçekten çok üzgünüm. Yalnız biz değil, sülalem böyle iftiralarla karşılaşmamıştı. Ama ne yapalım sülalemin yaşadığı çağa uygun değil. Şu anda ne yapalım, bunlara sabırla katlanacağız, bekleyeceğiz. Benim için her şeyden önce oğlum değil, önce Türkiye gelir. Yeter ki Türkiye’ye faydamız olsun” şeklinde konuştu.

“BİLGİ TOPLUYORUM”

Baba İmamoğlu, aile şirketine soruşturma kapsamında el konulduğuna dair çıkan haberleri basından öğrendiklerini belirtirken, herhangi bir devlet ihalesine girmediğini de söyledi. Baba İmamoğlu, “Ben 1968 yılında lise talebesiyken şirketi kurdum. Şirketimizle ilgili böyle bir şeyle ilk kez karşı karşıya kalıyoruz. Muhasebecimizden, avukatımızdan ‘El konulunca ne yapacaklar?’ diye bilgi topluyorum” ifadelerini kullandı.

“ALNIMIN AKIYLA DA HEPSİNDEN DE ÇIKTIM”

“Hesap veremeyeceğim hiçbir şey yok” diyen baba İmamoğlu, “Mehmet Cengiz benim çok samimi arkadaşımdı. Aşağı yukarı ticari hayatımız aynı tarihlerde başlar. Malum nedenlerden uzun süredir aramazdı. Şimdi ben diyorum Böyle bir şey olursa Mehmet’e bakın onunla beraberdik ticari hayatta ama Allah ona ‘Yürü kulum’ dedi benim öyle çok yükseklerde işim olmaz. Butik çalıştım, alnımın akıyla da hepsinden de çıktım. Allah’a şükür bundan da çıkacağım” dedi.

“EKER, BİÇER YERİZ. HİÇ SIKINTI YOK”

Bu ülkenin kolay kazanılmadığını söyleyen baba İmamoğlu, “Allah’tan başka kimseden korkum yok, korkumuz yok. Allah’a şükür biz tarladan geldik. Eker, biçer yeriz. Hiç sıkıntı yok. Bu günlerde hayırlısıyla geçer” sözlerinde bulundu.