Ekrem İmamoğlu'nun bir diploması daha iptal edildi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'nun bir diploması daha iptal edildi!

Lisans diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması da iptal edildi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans mezuniyeti ve diplomasını, "lisans mezuniyet" koşulunun sağlanamadığı ve öğrencilik statüsüne girişte yer alan "koşullarda eksiklik" gerekçesiyle iptal etti.

İmamoğlu'nun lisans diplomasını "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal eden İstanbul Üniversitesi, yüksek lisans diplomasını da geçersiz saydı.

YÜKSEK LİSANS DİPLOMASI DA İPTAL EDİLDİ

İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu, 24 Temmuz'daki toplantısında, İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans (örgün öğretim) Programı'na kayıt yaptıran İmamoğlu'nun, Üniversite Yönetim Kurulunun 18 Mart 2025 tarih ve 61 numaralı toplantısında alınan kararına istinaden, 6 Temmuz 1987 tarihli ve 19509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliğindeki "lisans mezuniyet" koşulunun sağlanamadığından bahisle ve öğrencilik statüsüne girişte yer alan "koşullarda eksiklik" nedeniyle yüksek lisans mezuniyetinin ve diplomasının geçersiz sayılmasına karar verdi.

Kurul, İmamoğlu'nun mezuniyet bilgilerinin, Akademik Kayıt Sistemi (AKSİS) üzerinden silinmesini ve Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden güncellenmesini, mezuniyet tezinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezinden kaldırılmasını da karara bağladı.

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