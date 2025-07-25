Ekrem İmamoğlu'nun 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' açılacak: Tarih ve saat verildi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart'ta başlatılan operasyonlar kapsamında tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi"nin ilki açılacak.

CHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı ofisi için CHP'den ilk açıklama geldi. Açıklamada, CHP'nin önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı Adayı olarak belirlediği tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" açılacağı vurgulandı.

İmamoğlu için açılması planlanan ilk "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi"nin Ankara'nın Çankaya ilçesinde açılacağı bildirildi.

Açılış 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 18.30'da yapılacak olan törenle Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleşecek.

İMAMOĞLU'NA KAÇ OY ÇIKMIŞTI?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için yaptığı ön seçime beş gün kala diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu için 23 Mart'ta milyonlarca insan sandığa giderek oy kullanmıştı.

Özgür Özel, dayanışma oyları dahil toplam 15 milyona yakın vatandaşın CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu seçtiğini açıklamıştı.