Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı yolundaki ilk mitingi! İzmir'de sesleniyor...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı yolundaki ilk mitingi! İzmir'de sesleniyor...

CHP'de Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan ön seçimde tek aday olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim kampanyasını başlattı.

CHP'de Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan ön seçimde tek aday olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim kampanyasını başlattı.

İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı yolculuğundaki ilk mitingini İzmir'de yapıyor. İmamoğlu açıklamalarda bulunuyor.

İmamoğlu'nun açıklamalarında öne çıkan satırlar;

"Bugün yeni bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz. Yerimizde sayarak, şikayet ederek bir yere varamayız. Hep birlikte başaracağız. Milletçe tek yürek olmanın peşindeyiz. Atatürk'ün Cumhuriyeti hepimizi eşitlemiştir. Bizi adaletsiz bir düzene mahkum edemezler. Demokrasi devrimi yapıyorsunuz. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sizler tarafından belirlenecek. Millet devletin efendisidir. Millet büyüktür.

Devlet milleti korur, güler yüzünü gösterir. Devlet, vatandaşa parmak sallamaz. Yöneticiler hadlerini bilmeli. Onlara 23 Mart'ta sandığı onlara göstereceğiz. İktidar sandıktan korkuyor. Millet, sandıktan kaçanları zangır zangır titretecek.

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