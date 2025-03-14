Ekrem İmamoğlu’nun dava açtığı gazeteci çılgına döndü! ‘Alnını karışlarım…’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş.’ye yönelik soruşturma kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü. Deneyimli gazeteci Nuray Başaran TGRT Haber ekranında CHP kurultayı için bazı gazetecilere cep telefonu verildiğini ve faturasının İBB'ye bağlı Medya A.Ş.'ye kesildiğini ortaya çıkarmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, söz konusu iddialarının ardından Gazeteci Nuray Başaran'ı ve TGRT'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

Nuray Başaran, Taksim Meydanı programında Murat Ongun'a cevap verdi. Başaran, “Bana aparat diyenin alnını karışlarım” dedi.

Nuray Başaran şunları söyledi:

"HAYATIM BOYUNCA BİLGİ VE BELGE OLMADAN GAZETECİLİK YAPMADIM"

“Gazeteciler olarak bu davalara alışığız. Bu sene gazetecilikte 37. yılım. Meslekte 6. ayımda haberle ilgili bana 6-7 tane dava açılmıştı. Yaşımda çok küçüktü korkuyordum. Ama hepsinden beraat ettim. Çünkü ben hayatım boyunca bilgi ve belge olmadan hiçbir şey yazmadım, söylemedim.

"HABERİMİN ARKASINDAYIM"

Ben haberimin arkasındayım ve kaynağıma güveniyorum. Gizlilik kararı olan dosyada kaynağı söyleyemiyorsunuz. Ekrem bey açıkladıktan sonra, Ekrem bey nasıl bilgi aldıysa bizde bilgi alıyoruz. Görmedik, duymadık, bilmiyoruz mu diyelim?Nuray Başaran'dan İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'a cevap: “Bana aparat diyenin alnını karışlarım” - 2. Resim

"BANA APARAT DİYENİN ALNINI KARIŞLARIM"

Bana aparat diyenin alnını karışlarım. Murat Ongun'a buradan sesleniyorum. Biz gazeteciler özellikle ben kimsenin aparatı olmadım. Ben kimsenin maaşlı elemanı değilim. Maaş alanları da ayıplamıyorum. Bizler fikir işçileri olarak medya kuruluşlarında çalışır, emeğimizin karşılığını alırız. Murat Ongun'un da aldığını düşünüyorum.

MAHKEMEDE İSTEMEDİKLERİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARSA NE YAPACAKLAR?

Avukatlarım, bu konuda harekete geçti Biz de mahkemede belge bilgi sunacağız. Ama bundan sonra istemedikleri görüntüler kayıtlar çıkarsa acaba o zaman ne diyecekler?”