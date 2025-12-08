CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu"na açılan "Diploma Davası" Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde görülüyor.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 3. duruşması başladı. Katılımın yoğun olduğu duruşma, en büyük salon yerine -2'inci kattaki 2 nolu salonda yapılıyor.

Bu davaya bakan ilk hakim, kendi talebi olmamasına rağmen dosyadan alınarak Kahramanmaraş’a sürülmüştü. Yerine yeni bir hakim atandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu Ailesi, CHP PM Üyesi Prof. Dr. Bahadır Erdem, Milletvekili Ali Gökçek başta olmak üzere birçok siyasetçi, diplomatik temsilci ve basın mensubu duruşmada yer aldı.

İMAMOĞLU SAVUNMASINA BAŞLADI

İBB Başkanı İmamoğlu salona alkışlarla geldi. Hakim ise alkışın yapılmamasını istedi. Görüntü almanın da yasak olduğu hatırlatıldı.

İmamoğlu'nun başladığı savunmasından öne çıkan satırlar şöyle:

“Bu dava adaylığımı engelleme girişimidir, siyasi operasyondur. Beyanlarımı bu yönde dinleyin lütfen. Kalben konuşacağım, sizin de öyle dinlemenizi istiyorum. Yüce Türk yargısı, salon beğenmiyor, yargıç beğenmiyor. Umarım sizin gibi şerefli hakimlerin başına bir şey gelmez diyeceğim ama maalesef geliyor. Zalimlere karşı mücadelemde kararlıyım. Beni kimse yıldıramaz."

Gücüm her gün artıyor, 86 milyonun arkamda olduğunu biliyorum. Mücadeleyi katiyen bırakmayacağım. Mücadelenin kutsal olduğunu biliyorum. Mücadelem Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet yaşaması ve demokrasiyle taçlanması mücadelesidir. Susmayacağız, daha gür sesle konuşacağız, cesareti büyüteceğiz. Ben buraya suçlamaya geldim. Adil yargıyı engelleyenlerin, adil ve bağımsız mahkemelerde yargılanacağı günler yakındır.

'MAÇ ORTASINDA HAKEM DEĞİŞTİRİLMEZ'

Adımın geçtiği her davada hakimler değiştirildi. Bunu sizin itibarınızı korumak için söylüyorum. Siyasete göre mi karar veriyorsunuz, Türk Milleti adına mı göreceğiz. Bu mahkemenin de hakimi değişti. Sizin de durumunuz zordur biliyorum ama gönderilen hakimin işi daha zor. Kendisi zan altında bırakıldı.

Maç ortasında hakem değiştirilmez. Ben bir soru soracağım, ben iddia edilenin aksini ispatlasam bu baskı altında bağımsız bir karar verebilecek misiniz? Hakim değiştirerek adalet değiştirilemez. Bugün gizlerseniz yarın açığa çıkar.

İmamoğlu önceki celsede ‘su içebilirsiniz’ diyen hakimin sürgününe işaret ederek, ‘Tehlikeli bir soru soracağım, su içebilir miyim?’ diye hakime sordu.

Hakim, ‘Tabii’ diye yanıt verirken, İmamoğlu da ‘Teşekkür ederim’ dedi. İmamoğlu savunmasına devam ediyor:

Neymiş, evrakta sahtecilik yapmış. Yalan, dolan, iftira. Diplomam anamın ak sütü kadar helaldir. Siz geri sarıp 19 yaşındaki Ekrem’i yargılamaya çalışıyorsunuz.

Diplomamla uğraşanlarla sonsuz mücadele edeceğim, buradan duyuruyorum. Ben konumum ne olursa olsun hesap soracağım onlarla. Adil bir şekilde. Öbür dünyada da soracağım hesabını. Bu dava diploma davası değildir, Ekrem İmamoğlu’num Cumhurbaşkanı Adaylığının engellenmesi davasıdır. Bu absürt günleri aşacağız, kimse merak etmesin. Kendimi tarihteki en korkusuz insan olarak görüyorum. Bu tezgahın içinde bulunanları affetmeyeceğiz.

DETAYLAR GELİYOR...